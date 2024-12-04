محافظ البحيرة والسفير الهولندي يفتتحان ملعب مركز شباب بلقطر الشرقية

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والسفير الهولندي بيتر موليما، الملعب الجديد بمركز شباب بلقطر الشرقية، بمركز ومدينة أبو حمص.

شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى، حيث استقبلت المحافظ السفير الهولندي والوفد المرافق له بحفاوة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد نصار، مساعد رئيس المنطقة الشمالية العسكرية، منير شحفة، رئيس نادي روتاري الإسكندرية، واللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، والدكتور أشرف يونس، رئيس نادي روتاري دمنهور، إلى جانب أعضاء نادي روتاري الإسكندرية واللاعب الدولي الهولندي أرون وينتر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ومملكة هولندا، ثم ألقت الدكتورة جاكلين عازر كلمة رحبت خلالها بالسفير الهولندي والوفد المرافق له، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا.

وأكدت أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة لتحويل الشراكات الدولية إلى مشروعات ملموسة تخدم المواطنين ، مشيرة إلى أن افتتاح الملعب اليوم بحضور السيد السفير يعد حدثا فريد وهام.

وأشادت المحافظ بالدور الحيوي لنادي روتاري الإسكندرية والبحيرة، والذي انعكس إيجابًا على العديد من المشروعات بالمحافظة، ومنها إنشاء مدرسة روتارية بقرية كوم النوام بمركز دمنهور.

كما أكدت أن تطوير مراكز الشباب والبنية التحتية الرياضية يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية.

من جانبه، أعرب السفير الهولندي بيتر موليما عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الرياضي الهام بمحافظة البحيرة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر وهولندا في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن دعم الرياضة النسائية يعكس خطوة هامة نحو تمكين الشباب والفتيات من تحقيق طموحاتهم الرياضية ، كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التنمية والرياضة.

وانطلقت الاحتفالية بعروض لفريق نادي بلقطر الشرقية للكاراتيه، تلاها مباراة لكرة القدم النسائية بين مركزي شباب الحجانية وإيتاي البارود، والتي لاقت تفاعلًا وحماسًا كبيرين من الحضور.

وفي ختام الفعالية، قام السفير الهولندي ومحافظ البحيرة بتكريم 15 مدربًا ممن تلقوا تدريباتهم في برنامج World Coaches التابع للاتحاد الهولندي لكرة القدم، حيث تم تدريبهم على مهارات كرة القدم والمهارات المختلفة.

واختُتمت الفاعلية بتفقد في أرجاء الملعب، والتقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة.

من الجدير بالذكر أن الملعب الجديد يعد احدى ثمار التعاون المصري الهولندي، حيث تم تمويله من قبل الاتحاد الهولندي لكرة القدم بالتنسيق مع السفارة الهولندية ونادي روتاري الإسكندرية.

ويُعد المشروع جزءًا من مبادرات "بداية" و"حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة.