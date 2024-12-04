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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: لقاءات يومية مع نواب البرلمان لبحث شكاوى المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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يواصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته الدورية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإشراكهم في خطط التنمية وتبادل الرؤى والأفكار للارتقاء بالخدمات المقدمة بشتى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع العام على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأشار المحافظ، إلي أن اللقاءات الدورية بأعضاء البرلمان تتضمن بحث آليات  تنفيذ طلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بمختلف دوائرهم واتخاذ حلول عاجلة وفورية حيالها بما يحقق رضا المواطن باعتباره أولوية أولى بمنظومة العمل، هذا وقد ثمن أعضاء البرلمان جهود محافظ المنوفية ودعمه اللامحدود لكافة المشروعات الخدمية والمتابعة اليومية للمشروعات المستهدفة بأرجاء المحافظة، فضلاً عن سعيه الدؤوب لتبنى أفكار ورؤى غير تقليدية تساهم في تحقيق مصلحة المواطنين.

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