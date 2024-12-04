استجابة لـ«البوابة نيوز» ..«القابضة للمياه والصرف» تشكل لجنة لفحص شكوى بالمنيا

فى استجابة سريعة لـ«البوابة نيوز» ، ارسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : "مأساة إنسانية في المنيا.. أسرة تستغيث: بيتنا بيغرق وحياة أطفالنا في خطر "صور".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أفادت بانه تم تشكيل لجنة علي الفور تتكون من مهندسي فرع شركة المياه بمطاي ورئيس صيانة ابوان وفريق من المعمل والكيمياءيين وتم الوقوف علي منزل الشاكي بصحبة رئيس الوحدة المحليه للقرية ، وبالفحص تبين ان المياه الموجودة داخل المنزل هي مياه جوفية ولا يوجد اي اعطال او كسور بشبكة المياه وتم استخدام جهاز كشف التسريب علي جميع المواسير وتم زيارة عدد كبير من الاهالي بنفس المنطقة والتي تبين ان المشكله متكررة والمياه الجوفيه تنضح فى العديد من المنازل، حيث ان منسوب المنازل منخفض عن الشارع الرئيسي.

كما أفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، انه في حالة وجود عطل او تسريب او كسر للشبكات التابعة لنا فاننا نقوم علي الفور بارسال فريق الصيانة المخصص عمل الاصلاح اللازم