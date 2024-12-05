تهدد الأمن والاستقرار بعدة دول.. خريطة التنظيمات المتطرفة في أفريقيا



تعد قارة أفريقيا من أكثر المناطق تأثراً بالظواهر الإرهابية والتطرف، حيث أصبحت بؤرة لنشاط العديد من التنظيمات المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار في عدة دول.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت حدة التهديدات الناجمة عن هذه التنظيمات بسبب الانقسامات السياسية والاجتماعية، وضعف الدولة في بعض المناطق، إضافة إلى التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية.

التنظيمات المتطرفة في أفريقيا

القاعدة في المغرب الإسلامي (AQIM)

يعد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واحداً من أبرز التنظيمات المتطرفة التي تنشط في شمال أفريقيا، وخاصة في الجزائر والمغرب وتونس.

اتخذ هذا التنظيم من الصحراء الكبرى ملاذاً له، مستفيداً من المساحات الشاسعة التي يصعب السيطرة عليها. وقد نفذ العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية والبعثات الدولية.

داعش في الصحراء الكبرى

على الرغم من تراجع تنظيم داعش في مناطق أخرى من العالم، إلا أن فرعه في الصحراء الكبرى، المعروف بـ "داعش الصحراء الكبرى"، بدأ في تصعيد عملياته في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة في مالي والنيجر وتشاد. حيث ينفذ هذا التنظيم هجمات ضد المدنيين والقوات الحكومية.

بوكو حرام

تأسس تنظيم "بوكو حرام" في نيجيريا عام 2002 ويعرف بتوجهاته المتطرفة ضد الدولة النيجيرية ومؤسساتها، حيث يهدف إلى إنشاء دولة إسلامية تعتمد على تفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية.

ارتكبت هذه المجموعة العديد من الهجمات المروعة، مثل اختطاف فتيات المدارس وعمليات التفجير، مما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة في نيجيريا والدول المجاورة.

حركة الشباب

تنشط حركة الشباب في الصومال منذ عام 2006، وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة.

تهدف الحركة إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، وقد توسعت عملياتها لتشمل دول الجوار مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا.

تتميز الحركة باستخدامها للأساليب الانتحارية والهجمات على المنشآت الحكومية والبعثات الأجنبية.

تنظيم أنصار الدين

ينشط تنظيم أنصار الدين في منطقة الساحل والصحراء، خصوصاً في مالي.

ويتعاون هذا التنظيم مع جماعات أخرى مثل القاعدة وداعش، حيث يرتكز على نشر الأيديولوجية الجهادية في مناطق متعددة من الساحل.

ويسعى إلى إنشاء حكومة إسلامية في مالي وتنفيذ شريعة الإسلام بشكل صارم.

تنظيمات أخرى

الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر (GIA): رغم تراجع نشاطها، إلا أن بعض خلاياها لا تزال نشطة في مناطق نائية.

القاعدة في غرب أفريقيا (AQWA): تعمل بشكل رئيسي في منطقة الساحل والنيجر ومالي، ولها ارتباطات بتنظيم القاعدة الأم.

العوامل المساهمة في انتشار التنظيمات المتطرفة في أفريقيا

منها النزاعات المسلحة مثل تلك الموجودة في ليبيا والسودان ومالي تساهم في تدهور الأوضاع الأمنية وتسمح بتنظيم الجماعات المتطرفة.

الأمر الثاني ضعف الحكومات، إذ ان العديد من الدول الأفريقية تعاني من ضعف في المؤسسات الأمنية، مما يسمح للجماعات المتطرفة بالتمدد والتوسع في مناطق نائية.

وكذلك يرجع ذلك بسبب التدخلات الأجنبية من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية في النزاعات الأفريقية التي قد تُساهم في تفاقم الأوضاع، مما يزيد من تعقيد محاربة الجماعات المتطرفة.

ايضا تسهم الظروف الاقتصادية الصعبة والتهميش الاجتماعي في جذب العديد من الشباب إلى صفوف هذه التنظيمات.

و هناك تزايد في التعاون بين الجماعات المتطرفة العابرة للحدود، مثل القاعدة وداعش، وهو ما يسهم في تعزيز قدرتها على التنظيم وتنفيذ الهجمات.

التحديات أمام مكافحة التطرف في أفريقيا

هناك مناطق مثل الصحراء الكبرى وسهول الساحل تمتاز بتضاريس شاسعة يصعب التحكم فيها، ما يوفر ملاذات آمنة للجماعات المتطرفة.

ومن ضمن التحديات، التعددية الثقافية والدينية في بعض الدول قد تشكل أرضاً خصبة للأيديولوجيات المتطرفة.

وفي بعض الحالات، تفتقر الحكومات الأفريقية إلى الدعم اللوجستي والتقني من المجتمع الدولي لمكافحة هذه التنظيمات بشكل فعال.