وكيل تعليم الإسماعيلية يوجه بتفعيل البرامج العلاجية لطلاب المدارس

وجّهَ أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بالاهتمام بتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، والمتابعة اليومية لأداء الطلاب للواجبات المنزلية وتطبيق التقييمات الأسبوعية وكافة القرارات والكتب الدورية الوزارية.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية، وذلك في إطار جولاته المتواصلة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط بمختلف مدارس المحافظة، وفقا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الجولة الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ومحمود الكيلاني مدير عام العلاقات العامة والإعلام وأحمد سيف مدير أمن المديرية.

متابعة المستوى الدراسي لطلاب مدرسة صفية زغلول

حرص وكيل وزارة التربية في محافظة الإسماعيلية على متابعة مستوى الطلاب الدراسي ومدى الالتزام بتطبيق أعمال السنة، حيث وجه بتنظيم برامج علاجية لرفع مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، وأجرى حوارا مع بعض المعلمين بالمدرسة للتعرف على أي تحديات تعوق قيامهم بأداء عملهم بالشكل المطلوب حرصا على تيسير مهامهم.