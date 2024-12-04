محافظ البحيرة: رصف طريق منشية الأوقاف بدمنهور بـ 6.5 مليون جنيه

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ويأتي ذلك في إطار رؤية المحافظة الشاملة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

تابعت مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف طريق منشية الأوقاف الممتد من السوق الجديد باتجاه منشية الأوقاف بمركز دمنهور، بطول 1.5 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت 6.5 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع تكثيف الجهود لضمان جاهزية الطريق في أقرب وقت ممكن.

وشددت على متابعة جميع المشروعات التنموية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تحسين مستوى معيشتهم.