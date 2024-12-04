ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة: رصف طريق منشية الأوقاف بدمنهور بـ 6.5 مليون جنيه

رصف طرق البحيرة
رصف طرق البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ويأتي ذلك في إطار رؤية المحافظة الشاملة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

تابعت مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف طريق منشية الأوقاف الممتد من السوق الجديد باتجاه منشية الأوقاف بمركز دمنهور، بطول 1.5 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت 6.5 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع تكثيف الجهود لضمان جاهزية الطريق في أقرب وقت ممكن.

وشددت على متابعة جميع المشروعات التنموية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تحسين مستوى معيشتهم.

أعمال رصف البنية التحتية التنمية المستدامة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر المشروعات التنموية تطوير شبكة الطرق جاكلين عازر رصف طريق دمنهور محافظ البحيرة مركز دمنهور