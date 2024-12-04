وفد برلمانى يستمع لمزارعي الياسمين بالغربية.. واللجنة توصي بخطة محددة لحل المشكلات وتعظيم الاستفادة

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة وبحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، إلي عدد من مزارعى ومصنعى عجينة الياسمين بمحافظة الغربية، بشأن التحديات التى تواجههم علي أرض الواقع في صناعة عجينة الياسمين.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته محافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية وممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، لبحث سبل تنمية زراعة الياسمين والتوسع في صناعة عجينة الياسمين التى تدخل في صناعة العطور وتعظيم الاستفادة منه في ظل زيادة الطلب علبها عالميا.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الدولة تعمل على حل المشكلات بشكل جاد ونستمتع لكافة المعوقات ليم التحرك على أرض الواقع لتذليلها، مطالبا ممثلي الزراعة بالعمل علي تقديم الحلول لمواجهة المشكلات بشكل ايجابى.

وأكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع في أولوياتها الفلاح الذى لم يتخلى عن دوره في أحلك الظروف وهوأحد مقومات الأمن القومى المصرى.

وأشار إلي أن نبات الياسمين تتميز به الغربية، ويمكن تعظيم الاستفادة منه وتوفير العملة الصعبة من خلاله.

وشهد الاجتماع، استعراض المزارعين والمصنعين، للمشاكل التى تواجهم في زراعة الياسمين منها السماد والمياه، وصعوبة إجراءات الترخيص لمصانع عجينة الياسمين.

وأضافوا، أن مصر كانت تنتج 11 طن وانخفض إلي 7 أطنان وذلك بسبب عدم وجود التوعية والإرشاد.

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن زراعة الياسمين مازالت قائمة علي الطريقة العشوائية، رغم أن لدينا فرصة كبيرة في الاستفادة منه في التصدير باعتباره من النباتات العطرية، مشيرا إلي أهمية تذليل مشكلات المزارعين وتحديد أسعار مناسبة تحقق التوازن والتشجيع علي زراعته وكذلك تصديره بعد مرحلة التصنيع لتوفير العملة الصعبة.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الياسمين من المحاصيل التي تتميز بها مصر ولكن يتم الاعتماد على تصدير المنتج خام وهذا لابد أن ينتهي حتى يتزايد عائد التصدير، مشيرا إلى إنشاء صناعات قائمة علي الياسمين لإنتاج منتج نهائي يعظم من العائد منه.



وأشار المهندس ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إلي وجود أنشطة ارشاد زراعي وعمل ندوات متخصصة في زراعات الياسمين بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية

وأكد النائب محمود الشامى، أهمية الاستفادة من خامات مثل القطن والياسمين بإضافة قيمة مضافة إليها من خلال التصنيع.



وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة إعداد برنامج وخطة واضحة من ممثلى وزارتى الزراعة والصناعة ومركز البحوث الزراعية، لحل تلك المشكلات، وفقا لجدول زمنى، يتم إرساله إلي محافظ الغربية ولجنة الزراعة بالبرلمان لمتابعة تنفيذه علي أرض الواقع، بهده الاستفادة من ذلك المحصول الهام.

كما دعا الحصرى، مركز تحديث وتطوير الصناعة للنزول علي أرض الواقع لبحث مشكلات المزارعين للياسمين والمصنعين.

ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.