محافظ بني سويف يواصل برنامجه الميداني لمتابعة جهود تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية"

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعاته الميدانية للفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة،وذلك ضمن برنامح ميداني يستهدف متابعة جهود تفعيل المبادرة على مستوى قرى ومدن المحافظة

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الفشن، لمتابعة الجهود والأنشطة التي تتم تفعيلا للمباردة، وتشرف علي تنظيمها لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ بلال حبش، وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية وهي (الصحة،الشباب والرياضة، التضامن ،الأوقاف ،الثقافة، السياحة، التربية والتعليم، العمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر،الكنيسة ،المجلس القومي للمرأة،المجلس القومي للسكان، التأمين الصحي ،الطب البيطري، هيئة تعليم الكبار، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدة السكان، الإسعاف، مركز الإعلام).

تفقد المحافظ أنشطة تفعيل المبادرة، وتضمنت أنشطة لمديرية الشباب والرياضة (مهرجان كشفي، معرض منتجات أندية الفتاة،ي وم رياضي "عروض كارتيه / مدرسة كرة القدم/ كونغ فو"/ جلسة صالون برلمان ، بجانب تفقد سير أنشطة وجهود خدمات مديرية الصحة وتشمل (خدمات مبادرات الرئاسية "مبادرة 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة"، عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة "حملة حقك تنظمي" ،عيادة علاج طبيعي، حملة توعوية لطلاب المدراس عن تشوهات العمود الفقري، ندوة تثقيفية عن مبادرة الألف يوم ذهبية، تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس .

فيما شملت أنشطة وجهود مديرية التضامن : توزيع 100 فيزا كرامة وتكافل ، عمل 50 بحث اجتماعي والقيام بعمل تظلمات على منظومة كرامة وتكافل لعدد 100 حالة وتوزيع 83 كجم لحوم، علاوة على قيام عدد من الجمعيات الأهلية بدائرة مركز ومدينة الفشن بتقديم العديد من المساعدات والمساهمات.

كما قامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية دينية، وقامت المنطقة الأزهرية بالمشاركة في استقبال السيد المحافظ ببراعم الأزهر الشريف مرتدين الزي الأزهري، بجانب تجهير معرض للتربية الفنية من أعمال طالبات الأزهر، استضافة الجناح لقيادات الأوقاف والكنيسة وبعض النوابغ لعرض بعض الفقرات، في حين شاركت الثقافة بأنشطة تضمنت: قراءة حرة ، محاضرة توعوية وعروض مواهب ، ورشة فنون تشكيلية، بينما شاركت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بعمل ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية ، بحانب توزيع كتيبات وبورشور عن أهم المقاصد والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة

وشارك التعليم بمجموعة من الأنشطة شملت (عمل استقبال شرفي بمدخل مركز الشباب، عرض منتجات مدرسة الثانوية الزراعية،عرض رياضي وعروض لالعاب مختلفة،عرض منتجات ملابس وزخرفة، معرض صحافة عن المبادرة،عرض لوحات عن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، لوحات زخرفية، عرض مجلات عن مبادرة بداية، ورشة عمل عن اكتشاف المواهب وتنميتها، نشاط اتحاد طلابي عن لائحة الانضباط المدرسي

بينما قامت مديرية العمل بعقد ندوة توعوية عن السلامة المهنية بعنوان" سلامتك تهمنا" ومكتب تشغيل وشكاوى علاقات عمل، فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعقد ورشة رسم وتلوين ورشة سباكة خفيفة للسيدات على ترشيد الاستهلاك.

وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن مقاومة الحشائش للمحاصيل الشتوية تتضمن طرق المكافحة والوقاية للحشائش الضيقة والعريضة والزمير في محصول القمح، معرض مستلزمات الإنتاج الزراعي تقاوى وأسمدة ورقية ومخصبات بتخفيض 20% لتخفيض تكلفة الإنتاج، ينما قامت التموين بعمل باكية للسلع الغذائية والتموينية الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 إلى 30% ،بجانب توفير سيارة غاز وبيعها بسعر 150 جنيهاً للأسطوانة

وشاركت الكنيسة بعقد ندوة توعوية عن المواطنة والانتماء والتعريف بأهمية المبادرة الرئاسية ،فيما قام فرع المجلس القومي للمرأةبعقد

ورشة عمل للتدريب على حرفة التطريز وعرض بعض منتجات المتدربات، تسليم استمارات رقم قومي لعدد 50سيدة، و لقاء عن التمكين الاقتصادي،تقديم توعية قانونية للسيدات للتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوي في لقاء مع محاميات مكتب الشكاوي، فيما شارك المجلس القومي للسكان بندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها من خلال مبادرة كسب وتأييد القضية السكانية وندوة عن أضرار الزواج المبكر

وشارك التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا، التقزم، وفيروس سي وإجراء فحوصات معملية وخدمات توعوية،وقام الطب البيطري بعقد ندوة إرشادية وتوعية المواطنين بمركز الشباب،كشف وعلاج الحيوانات ولجنة تحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بوحدة بندرالفشن البيطرية، بينما قام مركز الإعلام بعقد حوار مع الأهالي عن بناء الإنسان في الدولة المصرية الحديثة وتصحيح مفاهيم مغلوطة حول زواج القاصرات العنف الأسرى ، مهارات تقديم المشورة في مجال الإعلام السكاني، جلسة عامة حول الممارسات الضارة وقضية زواج الأطفال، ومعلومات عامة عن السلام والصحة المهنية سلامتك تهمنا

وشارك فرع هيئة تعليم الكبار بعقد فصول لإجراء امتحانات للدراسين وتسليم بعض الشهادات للمتحررين من الأمية،استكتاب للدارسين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، نموذج فصل تعليمي منتج "تعليم خياطة " للدارسين بفصول تعليم الكبار، بجانب تكريم نماذج المضيئة لمتحررين من الأمية والذين واصلوا مسيرتهم التعليمية وحصلوا على مؤهل دراسي، بينما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بعرض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز ، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وعلى هامش تفقده لفعاليات المبادرة بمركز شباب المدينة، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين، في بعض القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة الصحة والتعليم والصرف الصحي، بجانب بعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية، ،حيث وجه المحافظ بدراسة تلك المطالب والاحتياجات للعمل على توفيرها،وغيرها من المطالب التى تقدم بها المواطنون .

رافق المحافظ خلال الزيارة:"بلال حبش"نائب المحافظ رئيس لجنة التنمية البشرية،عضوا مجلس النواب(النائب طه الناظر، النائبة عبير جمال)،علي حماد رئيس مركز الفشن،محمد البحيري"مقرر لجنة التنمية البشرية مدير وحدة السكان،د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم،عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن،د.عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ رضا عبد الحليم مدير منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة ،جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين ،هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة،أسامة وليم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار،د. أحمد الجبالي مدير الطب البيطري،أحمد نظمي مدير عام مديرية العمل ،نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة،نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان،د.محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي،،د.محمد قريبة وكيل مديرية الصحة،محمد الشيمي _ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ،محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد ، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة