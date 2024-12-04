حماية المستهلك يحذر من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية

حذر جهاز حماية المستهلك، المستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة والتي من خلالها، يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.

كما ناشد الجهاز، المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الإجتماعى والتي تطلب الدخول علي إحدي الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة .

وأكد أن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الإجتماعى.

وقال الجهاز: “خليك في الأمان وحافظ على بياناتك” .

كما أهاب الجهاز بالمواطنين، بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها.

كما حذر الجهاز جموع المستهكلين، من الإشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك) .

وأهاب الجهاز بالتُجار والموردين، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك .

وللإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية :

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .

- ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور .

- ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري "

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.