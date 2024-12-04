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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة أوائل الطلاب

منطقة شمال سيناء
منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة اوائ
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أعلنت إدارة رعاية الطلاب، بمنطقة شمال سيناء الازهرية، أسماء الطلاب الفائزين في مسابقه اوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وتضمنت النتيجة  المرحلة الإبتدائية "بنين" الطالب آدم أحمد فضل الله، الطالب محمد جمال حمد الله، الطالب حمزة احمد محمد ناصف، بمعهد عمرو بن العاص الإبتدائي بالعريش.

اما المرحلة الإبتدائية "فتيات" تضمنت فوز  الطالبة رقيه أحمد محمد، الطالب رحمه شريف شحته، لوجين أحمد السيد، بمعهد عمرو بن العاص الإبتدائي بالعريش.

والمرحلة الإعدادية "بنين" تضمنت فوز الطالب أنس أسامة محمد الرفاعي، حمزة محمد صلاح، البشير محمد محمد، بمعهد بنين ابوبكر الصديق الإعدادي بالعريش، والمرحلة الإعدادية "فتيات" فوز  الطالبة هنا أسامة محمد، الطالبة أهلة أمير عبدالله، الطالبة رحاب مصطفى إسماعيل، بمعهد فتيات ضاحية السلام الإعدادي بالعريش.

وقدم الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، خالص التهنئة إلى المعاهد الفائزة، والتي حققت بطلابها افضل النتائج فى تلك المسابقة.

 أشرف عليها محب ابو العزم، مدير إدارة رعاية الطلاب، وعزة فاروق، موجه عام التربية الإجتماعية، وأعضاء مكتب التربية الإجتماعية.

المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية شمال سيناء منطقة شمال سيناء الأزهرية