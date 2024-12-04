بنك التعمير والإسكان يحصد الجائزة الذهبية للتمويل الأخضر في مؤتمر "COP29"

في إنجاز جديد يعزز ريادته في مجال التمويل الأخضر والمستدام، حصل بنك التعمير والإسكان على الجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards. جاء هذا التكريم خلال الدورة الـ29 لمؤتمر المناخ COP29، الذي انعقد في أذربيجان نوفمبر الماضي تحت شعار "الاستثمار في كوكب مستدام للجميع".

وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك محمد جمال، رئيس قطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة، من وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، تقديراً لدور البنك البارز في دعم مبادئ الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة المجتمع المحلي والدولي في التزام البنك بتعزيز معايير الاستدامة. وأشار غانم إلى أن الاستدامة تُعد محوراً رئيسياً في استراتيجية البنك للفترة 2025-2030، لافتاً إلى أهميتها في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد غانم مشاركة البنك في تمويل مشروعات استراتيجية تدعم توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وبلغ إجمالي التمويلات المخصصة للمشروعات المستدامة نحو 5.787 مليار جنيه، بما يمثل 21% من محفظة التمويل على مستوى قطاعات الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأوضح أن البنك مستمر في تبني الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي، مع التركيز على تطبيق حلول صديقة للبيئة، مشدداً على أن تحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية يمثل هدفاً استراتيجياً وأيضاً التزاماً أخلاقياً يعكس دور البنك في دعم رؤية مستقبلية أكثر استدامة.