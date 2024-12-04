شعبة الرخام والجرانيت: طرح الأراضي فرصة لتأسيس مشروعات صناعية

قال محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة الصناعة تعمل على دعم الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتا إلى أن الطرح يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة، مما يعزز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليًا وعالميًا.

وأوضح، أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي 2612 قطعة أرض موزعة على 24 محافظة، وهذا الطرح يستهدف تلبية احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال توفير الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع.

وأكد محمد عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه للأراضي تعد فرصة لتأسيس مشروعات صناعية تساهم في خلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.

ونوه أن المنصة تساعد على تسهيل أي مشاكل أو صعوبات أو مشاكل يتم حلها على الفور، ما يسهم في نشر الصناعات المصرية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، كما يقلل الضغط على الاحتياطي النقدي المصري.

وأشار عارف إلى أن هذه المنصة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، وفي ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي، للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يسهم في توفير الوقت والمجهود الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية.