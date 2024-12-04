الحصاد السنوي لنقابة التمريض 2024 " تفاصيل"

حرصت النقابة العامة للتمريض خلال العام الجاري 2024، على تحسين التعليم والتدريب في القطاع، بهدف رفع كفاءة الخريجين.

كما حرصت النقابة على دمج التعليم النظري مع التدريب العملي المتطور لتأهيل الممرضين لسوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية مكثفة لزيادة فرص المنافسة للخريجين في الأسواق الخارجية​​​​.

قاعدة بيانات شاملة

وبالتعاون مع المجلس الصحي المصري، بدأت النقابة إنشاء قاعدة بيانات شاملة للقابلات، لدعم تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، ولتعزيز التخطيط السليم في القطاع​​.

معالجة أزمة العجز في الكوادر

تعاني مصر من عجز يصل إلى 75 ألف ممرض وممرضة. تعمل النقابة على سد هذه الفجوة من خلال زيادة عدد المقبولين في مدارس ومعاهد التمريض، مع تطبيق معايير صارمة لإنشاء هذه المدارس​​.

تعزيز مكانة التمريض إقليميًا ودوليًا

أعلنت النقابة عن مقترح لإنشاء اتحاد التمريض العرب لتعزيز التعاون الإقليمي. كما أشادت بالممرضين المصريين باعتبارهم مؤهلين لقيادة سوق العمل الدولي بفضل كفاءتهم العالية​​​​.

افتتاح نادي التمريض المصري

شهد العام افتتاح أول نادي للتمريض المصري في المعادي، وهو الأول من نوعه في العالم العربي وأفريقيا، بهدف تحسين الجوانب الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع، وحصل المشروع على دعم من وزارة الصحة واتحاد المستشفيات العربية​​.

التركيز على البحث العلمي:

وضعت النقابة البحث العلمي كأولوية، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير الأبحاث المتعلقة بالتمريض وتقديم حلول مبتكرة لتحسين الخدمات الصحية​.

أبرز التحديات

رغم الإنجازات، تواجه النقابة تحديات تتعلق بنقص الكوادر وزيادة الأعباء على العاملين، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لتطوير البنية التحتية لمرافق التمريض.

عام 2024 كان محورياً لنقابة التمريض المصرية، حيث تركزت جهودها على تطوير الكوادر، سد الفجوات في السوق، وتعزيز مكانة الممرض المصري على المستويين المحلي والدولي.

هذه المبادرات تشكل خطوة كبيرة نحو تحسين الخدمات الصحية في مصر.