مراسل القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة في حلب وسط سيطرة الجيش السوري

أكد خليل هملو مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من دمشق، أن هناك اشتباكات عنيفة تجري على كل محاور القتال، إذ أن هناك قتالا عنيفا بين الجيش العربي السوري والفصائل المسلحة.

وأضاف "هملو" في رسالة له على الهواء، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة تجري الآن في محيط جبل زين العابدين، موضحًا أن الفصائل المسلحة حاولت التقدم باتجاه مدينة حماة، لكن التعزيزات العسكرية التي وصلت والمقاومة التي أبداها الجيش السوري أبعدت إلى حد ما تلك الفصائل عن حماة، بالتالي الاشتباكات تجري على أطراف بعيدة عن المدينة.

وتابع، أن وزارة الدفاع السورية أعلنت قبل قليل أنهم استطاعوا إخراج طلاب الكلية الحربية من مدينة حلب ووصلوا إلى مناطق سيطرة الجيش السوري.