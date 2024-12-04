تعرف على شرط أحمد فتحي للعودة إلى النادي الأهلي

تحدث أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر والأهلي وبيراميدز السابق عن فكرة العودة مجددا إلى القلعة الحمراء لشغل أي منصب يعرض عليه في المرحلة المقبلة من مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأعلن أحمد فتحي اعتزال كرة القدم رسميا منذ أسابيع بعد تجربة مع فريق بيراميدز، أنهاها بالتتويج مع الفريق السماوي بالفوز بكأس مصر .

وقال أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية، إنه يفتح باب العودة إلى النادي الأهلي، مرة أخرى وأنه لا يشعر بالندم على قرار رحيله عن الأهلي، وأنه قدم كل ما لديه للنادي خلال مشواره، ورحيله كان اختيارًا مدروسًا.

وأضاف "فتحي" أنه مستعد للعودة إلى النادي الأهلي مجددا، لكن بشرط أن تكون العودة في أي دور يتناسب مع خططه المستقبلية، خاصة أنه حاليا يعمل على الحصول على رخصة تدريبية من الاتحاد الآسيوي لتحضير نفسه للعمل في مجال التدريب.

وأشار أحمد فتحي، إلى أنه يدرس بجد من أجل اكتساب الخبرة اللازمة ليصبح مدربًا ناجحًا، ومهتم بمتابعة التطورات السريعة في عالم التدريب والتكيف معها، والتغيير أصبح جزءًا أساسيًا في كرة القدم، وكل مدرب يحتاج إلى خطة واضحة ورؤية مميزة.