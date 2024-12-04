حصاد 2024 في نقابة العلاج الطبيعي

شهدت نقابة العلاج الطبيعي في عام 2024 مجموعة من الأحداث البارزة والقضايا المهمة التي تعكس التحديات والتطورات في المهنة، أبرزها:

1. زيادة المعاشات والإعانات

أقرت الجمعية العمومية للنقابة زيادة قيمة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وزيادة المعاشات الشهرية إلى 500 جنيه بداية من يناير 2025. كما أوضحت النقابة أنها تعمل على زيادة المعاشات تدريجيًا بناءً على دراسة اكتوارية للوصول إلى حد أدنى 700 جنيه وحد أقصى 1000 جنيه مستقبلاً​​​​.

2. أزمة أعداد الخريجين والبطالة

ناقشت النقابة قضية تضاعف أعداد خريجي كليات العلاج الطبيعي، حيث زادت الكليات من 2 إلى 75 كلية خلال سنوات قليلة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في هذا المجال. وأكدت النقابة أهمية وضع خطة لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتقييد إنشاء كليات جديدة دون دراسة كافية​​​​.

3. دعم التعليم والتطوير الأكاديمي

أشادت النقابة بقرار إضافة نظام "السنة التأسيسية" في الجامعات الخاصة، مما يتيح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فرصة دراسة مقررات تأهيلية في مجالات تخصصية، بهدف مواكبة الجمهورية الجديدة وتقليل العبء على أولياء الأمور​​​​.

4. تطوير العلاقة مع الجهات الحكومية

عقدت النقابة لقاءات مع وزارة الصحة وممثلين حكوميين لمناقشة تطوير القطاع الطبي ودور النقابة في تحسين مستوى الخدمة الصحية، مع التركيز على تعديل السياسات لتلبية المعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية​​.

5. خطة مستقبلية للتكليف

تعهدت النقابة بمواصلة الجهود لتفعيل نظام التكليف لخريجي العلاج الطبيعي، خصوصًا دفعة 2023، لتوفير فرص عمل وضمان التوزيع العادل للخريجين في المؤسسات الصحية​​.

التحديات والتطلعات: بينما تواجه النقابة تحديات تتعلق بالبطالة وتضخم أعداد الخريجين، فإنها تسعى لتحسين أوضاع أعضائها ماليًا ومهنيًا، مع تعزيز دورها في تطوير التعليم الطبي وخدمة القطاع الصحي.