وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تمثل التهديد الأكبر لدول حلف الناتو

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن استخدام روسيا الصواريخ الباليستية في الصراع بأوكرانيا أمر مرفوض وتصعيد خطير، مشيرًا إلى أن روسيا تمثل التهديد الأكبر لدول حلف الناتو.

وأضاف "بلينكن" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل: "لدينا ثقة كبيرة بالتحالف المستقبلي مع دول حلف الناتو لمواجهة أي تهديدات"، موضحًا: "نأمل تعزيز الجهود المشتركة لدول الناتو لتطوير الخطط الدفاعية للحلف".

وتابع، أن الحلف لن يسمح بمحاولات بوتين لتقويض قوة دول الناتو أو تقويض قوة الشعب الأوكراني وهناك جهود مكثفة بين دول الناتو لضمان امتلاك أوكرانيا القدرات اللازمة لمواجهة روسيا، موضحًا أن هناك حاجة إلى كل القدرات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات ويجب العمل على تعزيز قوة الردع لدى دول حلف الناتو.

وأردف، وزير الخارجية الأمريكي، أن إشراك مقاتلين من كوريا الشمالية في الصراع بأوكرانيا تصعيد خطير.