كتلة الحوار: حزب الوعي يهدف لتعزيز خطط التواصل مع القواعد الشعبية

تقدم عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، بالتهنئة لتدشين حزب الوعي في حقبته الجديدة، تحت قيادة الدكتور باسل عادل، الذي تولى رئاسة الحزب بعد انتخابه بالإجماع واعتماد لجنة شؤون الأحزاب لهذا القرار.

وقال زيدان: يمثل الحزب بداية مرحلة مليئة بالتحديات والفرص، ومن خلال العمل الجاد والتخطيط الاستراتيجي، ويسعى الحزب لأن يكون ركيزة أساسية في بناء مستقبل سياسي واعد يخدم تطلعات الشعب المصري، ويُسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية والاستقرار.

ولفت زيدان، في بيان له، إلي أن بناء تحالفات استراتيجية، مثل كتلة الحوار التي أكد الدكتور باسل عادل على أهميتها، يمكن أن يُعزز من فرص الحزب في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا على أهمية ترسيخ خطاب سياسي متوازن يُشجع على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، ويُبرز الحزب كمنصة وطنية تسعى لتحقيق العدالة والتنمية والديمقراطية.

وأكد زيدان، أنه في ظل هذه الانطلاقة الجديدة، تبرز أهمية الاستعداد الجاد للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية الحزب لتقديم نفسه كقوة سياسية مؤثرة على الساحة الوطنية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العمل على وضع خطط استراتيجية محكمة تتضمن تعزيز التواصل مع القواعد الشعبية في مختلف المحافظات، وبناء فرق ميدانية قادرة على إدارة الحملات الانتخابية بكفاءة عالية.