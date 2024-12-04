عام الحزن الفني.. رحيل 22 نجمًا في 2024 .. والجمهور: لن ننساهم

عام الحزن الفني.. هكذا وصف الكثيرون عام 2024 الذي شهد رحيل مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري والعربي، الذين تركوا بصمات لا تُنسى في تاريخ الفن.

وشهد هذا العام رحيل 22 فنانًا من أعلام الفن في مختلف المجالات، الذين أثروا السينما والمسرح والتلفزيون والموسيقى بأعمالهم الرائعة. ومع كل رحيل، تزداد مشاعر الحزن والأسى في قلوب محبيهم وجمهورهم، ليطلق الوسط الفني على هذا العام "عام الحزن".

نرصد في هذا التقرير أبرز الفنانين في عام الحزن الفني 2024

مصطفى فهمي يرحل بعد صراع مع مرض السرطان

أبرز من رحل في عام الحزن الفني، النجم مصطفى فهمي، عن عمر 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث خضع مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة بعد تشخيص إصابته بورم في المخ.

بدأ مصطفى فهمي حياته الفنية عن طريق الصدفة مع المخرج عاطف سالم، الذي طلب منه الوقوف أمام الكاميرا ليتألق في أول أدواره في فيلم "أين عقلي"، هذا الدور كان مرشح وقتها للفنان حسين فهمي، حيث كان يجسد شخصية خطيب الفنانة سعاد حسني، ولكن في ذلك الوقت تربع الفنان حسين فهمي على عرش السينما المصرية بعد نجاح فيلم "خلي بالك من زوزو".

فتحت أبواب السينما المصرية ذراعيها للفنان الراحل مصطفى فهمي بعد النجاح الذي حققه في فيلم "أين عقلي" ويخطف أنظار الجمهور في أول ظهور له أمام الكاميرا، ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال فنية أبرزها؛ (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية).

وفاة أحمد فرحات بعد تعرضه لوعكة صحية

رحل الفنان أحمد فرحات عن عالمنا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة لعدة أيام، يعتبر الفنان أحمد فرحات أشهر من قدم دور الطفل في تاريخ السينما المصرية وبجدارة في عدد من الأعمال السينمائية مع عمالقة الزمن الجميل، وحصل على لقب "الطفل المعجزة"، حيث إنه اشتهر بجملة "بابا انت يا حبيبي" في فيلم إشاعة حب مع الفنان عمر الشريف والفنانة هند رستم وآخرين.

في حوار سابق مع “البوابة نيوز”، كشف الفنان أحمد فرحات عن حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ، وقال: “لم أشعر بأي أعراض جلطة، وكنت في لقاء تلفزيوني، نمت وصحيت، لقيت عندي جلطة، من كهرباء زيادة في المخ أدت إلى حدوث ذلك، وكانت من أعراضها غير قادر على الوقوف على قدمي أو أن استخدم يدي، فعلمت أنها أعراض جلطة، وهو كان متوقع الأمر، وحينما انتقلت إلى المستشفى والفحوصات علموا أن لدي جلطة أثرت على المخ، وأنا الآن في حالة تحسن مستمر”.

رحيل شقراء السينما المصرية.. شيرين سيف النصر

كما شهد عام الحزن الفني، الفنانة شيرين سيف النصر، واحدة من نجمات السينما والدراما التلفزيونية خلال فترة التسعينيات، عن عمر ناهز 57 عامًا، تخرجت شيرين سيف النصر من كلية الحقوق عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها، ثم شاركت فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وعقب ذلك توالت أعمالها الدرامية وأبرزها مسلسلات "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما، شاركت في العديد من الأعمال منها "سواق الهانم"، و"النوم فى العسل".

قدمت شيرين سيف النصر في المسرح ثلاث مسرحيات هم (خد بالك من عيالك - لعبة الحب والجنان - بودي جارد)، أما في الدراما فقد قدمت 11 عملا، يأتي في مقدمتهم مسلسل “المال والبنون” مع الفنان عبد الله غيث وحمدي غيث وأحمد عبد العزيز.

اعتزلت شيرين سيف النصر، التمثيل في عام 1996، ثم عادت مرة ثانية عام 2001، لتشارك في عدة أعمال أبرزها فيلم "أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام.

حسن يوسف.. أبرز الراحلين في عام الحزن الفني

شهد عام الحزن الفني، رحيل الفنان الكبير حسن يوسف، قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

أعربت الفنانة لبلبة عن حزنها الشديد بخبر رحيل زوجها السابق حسن يوسف، في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز” قائلة: "لما سمعت الخبر قلت يارب تكون إشاعة، بس للأسف حسن يوسف توفى صدمة كبيرة ادعولي استوعبها، الفن المصري فقد قيمة وقامة فنية كبيرة".



فارقت الحياة بعد 92 عاما.. وفاة الفنانة شريفة ماهر

رحلت عن عالمنا، الفنانة شريفة ماهر عن عمر يناهز 92 عاما، وأعلن خبر الوفاة نجلها حليم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وقال نجل الفنانة شريفة ماهر: "توفيت إلى رحمة الله أمي الحاجة شريفة ماهر، أرجو الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة".

وكانت أخر تصريحات الفنانة شريفة ماهر قبل وفاتها بأيام قليلة لـ “البوابة نيوز” عن تداول عدد كبير من المواقع الإخبارية بأن عيد ميلاد الفنانة القديرة شريفة ماهر 30 سبتمبر.

وأوضحت تاريخ ميلادها الحقيقي قائلة: "ويكبيديا أخطأ في عيد ميلادي، أنا ولدت يوم 13 مارس 1939، العمر مجرد رقم، الأهم هي الروح، وأنا يصلني كل حب الجمهور لي في كل الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية".

ناهد رشدي ترحل يوم ميلادها

رحلت ناهد رشدي عن عالمنا، بعد صراع مع المرض الذي أصيبت به عام 2004، ورفضت الإفصاح عنه منذ أكثر من 20 عام.

ومؤخرًا، كشفت عن مرضها في أحد البرامج التليفزيونية، قائلة: «أي مرض في الدنيا تعايشي معاه أيا كان، قلب، كلى، أورام، ودلوقتي الأورام بقى فيها تطور رهيب، وأنا مش خايفة».