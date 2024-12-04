ضبط 4 أطنان أسماك ولحوم مجهولة المصدر بثلاجة في الشرقية

شنت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير الادارة ومفتشي الإدارة بشن حملة تموينية على المحال التجارية وثلاجات اللحوم والأسواق ، أسفرت عن تحرير محضر رقم ١٣٢٢٨ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لإدارة ثلاجة لحوم وأسماك بدون ترخيص وحيازة وبيع سلع مجهولة المصدر لحوم وأسماك وتم التحفظ على السلع وعرضها على النيابة العامة وهى ١٥٠ كرتونة أسماك ماكريل مجمد زنة الكرتونة ١١كجم بإجمالى وزن طن و٦٥٠ كيلو جرام و ١٠٧ كرتونات ماكريل مجمد كامل زنة الكرتونه ٢٠ كجم بإجمالى وزن ٢ طن و١٤٠ كيلو جراما .

جاء ذلك بالإضافة الي ٢٥ كرتونة رنجه زنة الكرتونة ٥ كيلو جرام بإجمالى ١٢٥ كيلو جرام و ٢٠٧ أطباق لحوم مفرومة غير مدون عليها بيانات بإجمالى وزن ٢٠٧ كيلو جرام و ٧٦ طبق كبده مجهول وغير مدون عليه أى بيانات بإجمالى وزن ٧٦ كيلو جرام.

كما قامت الحملة بتحرير ١٤٩ محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٠٥ محاضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص.

كما تم تحرير ٤٤ محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الأعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.