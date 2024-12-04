استمرار تنفيذ التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء

تواصلت فعاليات التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية في شمال سيناء، بإدارة شباب رمانة في كرة القدم الشاطئية، بهدف اختيار أفضل العناصر الرياضية من المدينة للتأهل إلى التصفيات النهائية التي ستنظم على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

أسفرت نتائج المباراة بين مركز شباب ام عقبة ×مركز شباب احمد المنسي بفوز مركز شباب ام عقبة 3/2 الذي تأهل إلى النهائي.

وتأتى الفعاليات جزءًا من مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تأهيل النشء والشباب بدنياً وروحياً وثقافياً واجتماعياً، وتوفير فرص تنافسية للشباب في المناطق الحدودية. ويهدف هذا المشروع إلى اكتشاف وتنمية مهارات الشباب وقدراتهم في بيئة رياضية تنافسية.

تستمر هذه الفعاليات في تحقيق أهدافها في تطوير الشباب في شمال سيناء، وضمان مشاركة واسعة وفعالة من مختلف الفئات في التصفيات النهائية التي ستُقام في القريب العاجل.

يهدف الأولمبياد إلى تعزيز الروح التنافسية بين الشباب في المحافظات الحدودية، كما يسعى إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وترسيخ قيم التعاون والانتماء الوطني. ويُعد هذا الحدث جزءًا من جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم الرياضة كوسيلة لبناء مجتمع صحي ونشط، وتحقيق التنمية من خلال إشراك الشباب في الأنشطة الرياضية والاجتماعية.