غدا.. ثنائي العود على المسرح الصغير بالأوبرا

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء غدا الخميس، علي المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية تحت عنوان " بقعة سلام" بمشاركة مجموعة من كبار العازفين

يقدم الثنائي باقه من أشهر مؤلفاتهم الخاصة بالاضافة الي اعمال عمالقة الفن منهم كوكب الشرق ام كلثوم، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار فريد الاطرش، الموسيقار رياض السنباطي، الموسيقار محمد القصبجي.

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية.

كما شارك الثنائى في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري واخيرا شاركا في احياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون في مدينة جرش الاثرية بالعاصمة الاردنية عمان وحاليا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .