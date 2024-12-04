365 يومًا من التحديات والإنجازات.. حصاد عام 2024 في نقابة أطباء الأسنان

شهدت نقابة أطباء الأسنان في مصر عامًا حافلًا بالأنشطة والقضايا التي شغلت الرأي العام المهني والمجتمعي على حد سواء.

في هذا التقرير، ترصد لكم "البوابة نيوز" أبرز محطات عام 2024 للنقابة، بما فيها الإنجازات والتحديات التي واجهتها، وأهم القضايا التي أثرت على القطاع الطبي للأسنان.



مطالبات بتعديل قانون مزاولة مهنة طب الأسنان

في مطلع العام، دعت النقابة إلى تعديل قانون مزاولة مهنة طب الأسنان، مؤكدة ضرورة تحديث اللوائح بما يتماشى مع التطورات الحديثة في المجال، تضمنت التعديلات المقترحة:

فرض رقابة أشد على فتح عيادات الأسنان لضمان كفاءة العاملين بها.

تشديد العقوبات على غير المرخص لهم بمزاولة المهنة.

تنظيم آليات استيراد الأجهزة الطبية لضمان جودتها.

ولاقى هذا المطلب دعمًا واسعًا من الأطباء، بينما استغرقت المناقشات مع الجهات التشريعية عدة أشهر.

قضية "الأطباء المزيفين"

خلال منتصف 2024، كشفت النقابة عن تورط عدد من الأفراد غير المؤهلين في مزاولة مهنة طب الأسنان، مما أدى إلى مشكلات صحية خطيرة للمرضى. أثارت هذه القضية الرأي العام وأدت إلى:

تنظيم حملات تفتيش بالتعاون مع وزارة الصحة لضبط المخالفين.

إطلاق منصة إلكترونية للتحقق من ترخيص الطبيب قبل تلقي الخدمة.

إعلان النقابة عن قوائم بالأطباء المرخصين لضمان الثقة بين الطبيب والمريض.

تطوير برامج التعليم المستمر

سعيا لتطوير الكفاءات المهنية، أطلقت النقابة في يوليو 2024 سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل بالتعاون مع جامعات محلية ودولية، وركزت هذه البرامج على:

تقنيات زراعة الأسنان المتقدمة.

استخدام التكنولوجيا في تشخيص وعلاج مشكلات الأسنان.

إدارة العيادات وتطوير المهارات المهنية.

شهدت البرامج إقبالاً واسعاً، خاصة من الأطباء الشباب، مما أسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

مشكلات تسعير الخدمات الطبية

واجه أطباء الأسنان تحديات كبيرة بسبب عدم وجود تسعيرة رسمية موحدة للخدمات الطبية، أدى ذلك إلى تضارب في الأسعار بين العيادات، مما تسبب في شكاوى من المرضى. استجابت النقابة عبر:

إعداد دراسة حول تكاليف الخدمات وتقديم مقترح بتسعيرة استرشادية.

الدعوة إلى حوار مجتمعي يضم الأطباء والمرضى والجهات الرقابية لضبط السوق.

حملات التوعية بصحة الفم والأسنان

في إطار مسؤوليتها المجتمعية، أطلقت النقابة العديد من حملات التوعية على مدار العام، كان أبرزها:

حملة "ابتسامتك أمانك" لتشجيع الفحص الدوري للأسنان.

تقديم خدمات مجانية للفئات الأقل دخلاً في القرى والمناطق النائية.

توزيع كتيبات توعوية للأطفال في المدارس حول كيفية العناية بالأسنان.

أبرز التحديات التي واجهتها النقابة

ارتفاع تكاليف مستلزمات طب الأسنان: أدى التضخم وارتفاع أسعار الأجهزة والمواد الطبية إلى زيادة الأعباء على الأطباء والمرضى.

نقص الكوادر في المناطق الريفية: ما زالت المناطق النائية تعاني من نقص الأطباء، وهو ما حاولت النقابة معالجته عبر تشجيع الأطباء على العمل في تلك المناطق بتقديم حوافز إضافية.

مشكلات البيروقراطية: تعاني النقابة من بطء الاستجابة الحكومية لبعض مطالبها، خاصة ما يتعلق بتشريعات المهنة.

"طريق طويل نحو التطوير"

بين الإنجازات التي حققتها النقابة والتحديات التي واجهتها، يبدو أن عام 2024 كان عامًا محوريًا في مسيرة أطباء الأسنان بمصر، ومع استمرار الجهود لتحسين الخدمات وتطوير التشريعات، يبقى الهدف الأساسي للنقابة هو ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة وتعزيز الثقة بين المريض والطبيب.