محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، وفدا من الاتحاد الأوروبي ، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة.

ورحب المحافظ بالوفد علي أرض محافظة شمال سيناء ، مستعرضا الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات وإيصالها إلي قطاع غزة.

من جانبه ثمن الوفد الدور الذي تقوم به مصر في تذليل الصعوبات وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء هذا في حضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري.

كما شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، حملة دفي يتيم والتي نظمتها مؤسسة المجاهد سالم الهرش لخدمة وتنمية المجتمع المحلي بالعريش، وذلك في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وسلوي الهرش رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

ووجه المحافظ الشكر إلي مؤسسة الهرش علي المجهود الكبير في هذه الاحتفالية، معلنا عن توزيع الملابس للأطفال الأيتام في مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وخلال الحفل شهد المحافظ عدد من الفقرات الفنية والرياضية المتنوعة.