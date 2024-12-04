محافظ كفرالشيخ يعلن نتيجة القرعة العلنية لترخيص 20 سيارة أجرة

أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه تم الإنتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكبًا بمركز قلين، وأجريت على 139 مواطن ممن تقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي بقلين خلال الفترة من 24 إلي 31 أكتوبر الماضي، وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه قرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار، موضحًا أن الجميع سواء ولا محاباة لأحد ولم يتم استبعاد أحد ممن انطبقت عليه الشروط والتي تمت تحت إشراف اللجنة العليا طبقًا للضوابط والمعايير القانونية واللوائح المنظمة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن القرعة أجريت بقيام سحب أسماء الفائزين بواقع 20 أساسيًا و20 احتياطيًا، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير، بعد توقف دام لأكثر من 20 عامًا عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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