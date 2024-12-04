تحرير 6 محاضر جنح لمستشفى خاص وعيادات طبية بالزقازيق لعدم توافر الاشتراطات

قامت لجنة المنشآت الصحية بالزقازيق بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء، بالتفتيش على عدد من المستشفيات والعيادات الطبية بنطاق مركز الزقازيق، مما أسفر عن الغلق الفوري لعيادتين طبيتين وتحرير 5 محاضر جنح لهما ، كما تم تحرير محضر لمستشفى خاص لإدارة عيادات طبية بدون ترخيص ولعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى .

وكان محافظ الشرقية قد شدد على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها و شروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركز الزقازيق تتمثل في (عدم وجود رخصة للنشاط - عدم وجود موافقة بيئية - عدم وجود سجل بيئي - عدم وجود قياسات بيئية - عدم وجود سجل للمخلفات الخطرة - عدم وجود قياسات بيئية - عدم وجود رخصة تداول نفايات طبية - عدم وجود رسم هندسى - عدم وجود تقرير حماية مدنية ) .

و تم غلق العيادتين الطبيتين بنطاق مدينة الزقازيق واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وتم تحرير 5 محاضر جنح لعيادتين طبيتين بمركز الزقازيق بأرقام (10587-10588-10591-10589-10590) جنح أول الزقازيق لسنة 2024.

كما تم تحرير محضر لمستشفى خاص برقم (11228) جنح أول الزقازيق لسنة 2024.