بنك البركة مصر يشارك كراعٍ بلاتيني في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

شارك بنك البركة مصر كراعٍ بلاتيني في فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي أُقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحت شعار "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور".

حضور بارز ومشاركة فاعلة

شهد اليوم الأول من الفعاليات، التي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية، حضور العديد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما حضر ممثلون عن الحكومة المصرية، أبرزهم عدنان فنجري، وزير العدل، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

من جانب بنك البركة مصر، شارك عدد من قيادات البنك، منهم عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، ومصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات. وخلال الحفل، تسلم البنك جائزة تكريمية من ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تقديرًا لدوره الفعّال في دعم فعاليات الحدث.

تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

في كلمته خلال الفعالية، صرّح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر: "نحن فخورون بمشاركتنا في هذا الحدث البارز الذي يعكس التزام بنك البركة مصر بتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما مكافحة الفقر والجوع من خلال التمويلات الميسرة واستخدام التكنولوجيا المالية."

جلسات نقاشية حول استراتيجيات تمويل التنمية

أدار وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة ببنك البركة مصر، جلسة نقاشية تحت عنوان "تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر".

وشارك في الجلسة عدد من الخبراء، بينهم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومعز الشهدي، الرئيس التنفيذي للشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

تناولت الجلسة موضوعات متنوعة، أبرزها دور المصارف الإسلامية في دعم الشمول المالي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية لمواجهة الفقر.

وفي تعليقه على الجلسة، قال وسيم المتولي: "مثل هذا الحوار يعكس أهمية الشراكات المبتكرة لمعالجة القضايا التنموية العميقة، ويؤكد على دور التمويل الإسلامي في تحقيق التحول الأخضر والتنمية المستدامة."

التزام مستمر بالمساهمة في التنمية

تأتي مشاركة بنك البركة مصر في إطار استراتيجيته لتعزيز دوره في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، عبر التركيز على الابتكار في التمويل الإسلامي والشراكات الدولية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمع.