بعثة الأهلي تسافر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس| صور

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي منذ قليل في رحلتها إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واختتم النادي الأهلي مرانه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة اليوم، قبل أن يتوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى جنوب إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، بينما عاد وسام أبو علي واشرف داري وإمام عاشور.

وضمت قائمة الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.