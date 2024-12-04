محافظ دمياط يشارك في جلسة النساء يشكلن مدن التعلم

شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بجلسة "النساء يشكلن مدن التعلم المستدامة والمقاومة للمناخ"، والتي جاءت ضمن فاعليات المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم الذي ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة تحت عنوان "مدن التعلم فى طليعة العمل المناخي" بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الجلسة وجه الدكتور أيمن الشهابي التحية إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها هذا المؤتمر، ومعهد اليونسكو على تنظيمه للمؤتمر، ولفت إلى أنها فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات بين المدن والجهات المشاركة لمواجهة التحديات المطروحة على الساحة وأيضًا دعم الملفات التنموية.

وأكد الشهابي أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، فقد لاقت المرأة دعما كبيرا وغير مسبوق منذ تولي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تم وضع استراتيجية لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والذي بدا واضحا مع إطلاق رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وكذا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول للمرأة على كافة الأصعدة، حيث حصلت على مناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة و تولت المرأة حقائب وزارية فعلى سبيل المثال تولت الدكتورة منال عوض حقيبة وزارة التنمية المحلية وهي من كانت تشغل منصب محافظ لدمياط من قبل، وشغلت سيدات أخريات الآن تلك المناصب فهناك عدد 4 سيدات يشغلن منصب وزيرة في الحكومة الحالية بنسبة تجاوزت 13 %، علاوة على تولى 6 سيدات منصب نائب الوزير وأيضا تولي الدكتورة جاكلين عازر منصب محافظ البحيرة، وبالنسبة لمنصب نائب المحافظ، أشار المحافظ أنه تشغل حاليًا منصب نائب محافظ دمياط سيدة وهي المهندسة شيماء الصديق، حيث تشغل 9 سيدات هذا المنصب بالحكومة الحالية بنسبة تجاوزت 33 %، علاوة على حصول المرأة على تمثيل أكبر بالمقاعد البرلمانية و الجهات المختلفة.

وأكد محافظ دمياط أن التمثيل الواسع للسيدات بالتشكيل الوزارى وحركة المحافظين التي صدرت يوليو الماضى، أكدت على التغييرات الإيجابية التى شهدها ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، وايماناً بقدرتها على المشاركة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، والذي لم يحدث قبل ذلك لولا وجود قيادة سياسية حكيمة وواعية تعي جيدا أهمية الدور الذي تقوم به المرأة داخل المجتمع، فنجد أن هذا الواقع الجديد الذى رسمته القيادة السياسية للمرأة أحدث تغييرًا كبيرًا بالمفاهيم التي ظلت راسخة لوقت طويل، حيث سادت الآن صورة جديدة تعكس المساواة بين الجنسين بها الرجل والمرأة يعملان سوياً لمواجهة التحديات و يسيران بخطوات ثابتة نحو تجاوزها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، فنجد أن المرأة ساهمت وبشكل كبير فى تحقيق نجاحات كبيرة خاصةً بالملفات المطروحة على الساحة ومشاركتها فى رسم السياسات ووضع حلول للتحديات التى تواجهها الدول أبرزها حاليا التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وإطلاق مبادرات المناخ الحضرى وتحقيق الاستراتيجيات التنموية ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور أيمن الشهابي جهود المحافظة لتعزيز استراتيجية تمكين المرأة وبناء قدرات شبابية نسائية في محافظة دمياط من خلال تعيين النساء بمناصب رؤساء وحدات محلية لمراكز ومدن وقرى و مديرى إدارات وتكريم المتميزات بمختلف مجالات العمل، والعمل على تمكينها على المستوى الاقتصادي جاء أبرزها المبادرات التي تم اطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأيضًا، توفير برامج لتأهيل وتطوير مهارات السيدات.

وعلى جانب آخر استعرض المحافظ الأهداف التي حققتها المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج التي تم إنشائها بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة وأمنية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN، لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيا، علاوة على ما تستهدفه من إتاحة المحتوى الثقافى والأنشطة لأبناء السيدات المترددات على المدينة نظرًا لإنشائها بمحيط مكتبة مصر العامة، حيث شهدت المدينة العديد من المبادرات والبرامج لإعداد رائدات أعمال ومحو أمية عدد من السيدات و أيضًا إنشاء معارض لتسويق منتجاتهن، كما استعرض أهداف مشروع تطوير وإعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخي "جسر الحضارة " الذي يحمل تاريخ طويل بدأ منذ عام 1890 م، وتم تطويره بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة، ليصبح أول مدينة تعلم عائمة بالعالم ، حيث شهد أنشطة وفاعليات عديدة تعزز من أهداف استراتيجيات التعلم.

وفي ختام كلمته أعرب الدكتور أيمن الشهابي عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين المدن والجهات المشاركة لدعم ملفات العمل المشترك وبناء مجتمعات مستدامة.

وتسلم المحافظ في ختام الجلسة تذكار المؤتمر تقديرًا لهذا العرض المتميز، ومشاركته الفعالة بالمؤتمر.