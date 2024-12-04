الرئاسة الفلسطينية: ندين هجوم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، هجوم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، بموقف دولي حازم لوقف هجمات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.