جامعة الفيوم: افتتاح مسابقة ومعرض الصناعات الصغيرة السادس.. صور

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مسابقة ومعرض الصناعات الصغيرة السادس لطلاب جامعه الفيوم، والذي يقام تحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وتنظمه إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ولمياء ابو كساب مدير عام رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين بالمعرض، وذلك اليوم الأربعاء، ببهو المكتبة المركزية.

أشاد الدكتور ياسر حتاته بفكرة تنظيم المعرض كل عام حيث يسهم في تشجيع الطلاب وتبني أفكارهم وتحويلها لصناعات ومنتجات واقعية، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة للمشروعات التي يقدمها الطلاب تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في دعم الشباب للعمل الحر.

والجدير بالذكر أن المعرض يضم منتجات غذائية وفنية ومشغولات يدوية ومنتجات كيمائية ويشارك فيه 14 كلية من كليات الجامعة.

وتتمثل معايير تقييم المعرض أن يكون المنتج من إنتاج الطلاب، وطريقة العرض والأسعار وسيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تضم الدكتور عبير بياض كلية التربية النوعية، الدكتور عوض عبد التواب كلية الزراعة، الدكتور علاء الدين عبد اللطيف كلية الزراعة.

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