وزير العلاقات الدولية الأوغندي: نقدر دور مصر في استقبال 10 ملايين لاجئ

أعرب وزير العلاقات الدولية الأوغندي هنري أوكيلو أوريبم، عن سعادته بالاستقبال الذي تم له والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية إلى مصر، قائلًا: "نقدر قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدور الرائع الذي تقدمه مصر باستقبال 10 ملايين لاجئ".

وأضاف "هنري" في مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه ممتن للجهود المستمرة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحًا أنه يتطلع إلى استكمال المساعدات التي تقدمها مصر لأوغندا في مختلف المجالات ومنها المجالات الصحية والطبية والرياضية وسنواصل التعاون ونعمل بشكل وثيق مع مصر على مستوى الاتحاد الإفريقي.

وتابع: العلاقات التي تجمع بين البلدين هي علاقات أخوية وأوغندا تجمعها علاقات مودة ومحبة مع مصر.