التصديري للطباعة يتعاون مع سلامة الغذاء وUSAID لمساندة الشركات

أعلنت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، عن بدء التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لحل مشكلات مصدري القطاع بجانب التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من أجل تقديم الدعم الفني الكامل للشركاء بقطاع التغليف والطباعة

وقالت الدكتورة سارة إبراهيم، إنه يجري التواصل مع هيئة سلامة الغذاء لحل عدد من العوائق التي تواجه مصدري القطاع، منها مشكلة التغليف الملامس وغير الملابس للأغذية إذ قررت الهيئة الفصل بين التغليف الملامس وغير الملامس للأغذية.

وأشارت خلال جلسة نقاشية على هامش معرض باك بروسيز ضمن فعاليات معرض فود أفريكا، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ساعدت المجلس التصديري في مساندة شركات القطاع في التغلب على التحديات الفنية المختلفة، ويجري التنسيق بشكل مستمر بين المجلس والوكالة للتعامل مع العوائق الفنية وحلها بصورة سريعة.

وذكر الدكتور محمود عمارة مستشار أول لسلامة الغذاء بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن مليار و300 مليون طن فواقد في قطاع الأغذية سنويا بما يعادل 25% تقريبًا، خاصة في قطاعات مثل الحاصلات الزراعية، لافتا إلى أن تقليل الفاقد في عمليات التصنيع والحد من الفاقد في عمليات الحصاد يمكن أن يساهم في الحد من هذا الفاقد.

وأضاف، أن المستهلكين عليهم دور في عمليات الحد من الهادر، والصناعات المختلفة بدأت توفير عبوات تغليف تناسب احتياجات المستهلكين، مشيرا إلى ضرورة التوعية بالمنتجات الجديدة التي تعتمد على استخدام العبواب المستدامة.

وقالت الدكتورة إسراء موسى، رئيس قسم الاتصال بهيئة سلامة الغذاء، إنه تم التوعية للشركات بالقرار رقم 17 وكيفية التوافق مع قوائم الفحص، وتم إصدار القائمة البيضاء لتضم عدد كبير من الشركات منها شركات كبيرة، وخلال الفترة المقبلة سيتم تنظم زيارات لعدة منشآت للانضمام إلي القائمة البيضاء.

وأضافت الدكتورة إسراء موسى، إنه يتم التنسيق والتعاون مع مجالس التصدير والغرف الصناعية لعمل توعية مختلفة بمتطلبات سلامة الغذاء من أجل التوافق مع احتياجات الأسواق الدولية بالإضافة إلي السوق المحلي.