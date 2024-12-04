وزير العلاقات الدولية الأوغندي: لن نسمح بتوقف مياه نهر النيل تحت أي ظرف

قال وزير العلاقات الدولية الأوغندي هنري أوكيلو أوريبم، إن العلاقات بين مصر وأوغندا يجمعها نهر النيل الذي يربط البلدين، ولن نسمح بتوقف هذه المياه وانقطاعها تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن المشاورات بين وفدي البلدين كانت مثمرة للغاية.

وأضاف "هنري" في مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع وزير الخارجية المصري ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع مصر، موضحًا أن العلاقات التي تجمع بين البلدين هي علاقات أخوية وأوغندا تجمعها علاقات مودة ومحبة مع مصر.

وتابع، أنه تم الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وهي علاقات تقرب أكثر بين الشعبين الصديقين.