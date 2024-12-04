بنك القاهرة يحصد جائزة "الأفضل في مصر لتمويل الشركات ودعم الشمول المالي"

أعلن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب فوز بنك القاهرة بجائزة «أفضل بنك فى مصر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشمول المالى لعام 2024»، جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامه الاتحاد بحضور نخبة من قادة المصارف من مختلف أنحاء الوطن العربي ومؤسسات اقليمية وشخصيات دولية، لتتويج إنجازات المؤسسات المصرفية العربية بجوائز التميز والانجاز المصرفي لعام 2024، وتسلم الجائزة نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة، أعرب أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول البنك على هذه الجائزة معتبرا أياها انعكاسا واضحا للخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بدور الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجهوده المتواصلة في خدمة القطاع المصرفي العربي، ودوره في مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية.

وأكد عفت استمرار البنك في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها حجر الزاوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير، مشيرا الى أن حجم التمويل لهذا القطاع بلغ نحو 26.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2024.

فيما أوضح نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن عام 2024 شهد حصول البنك على العديد من الجوائز الكبرى من مؤسسات تقييم دولية، مما يكلل الإنجازات المتتابعة التي حققها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث حصد البنك الجائزة الذهبية عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجال ابتكار منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024 كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة من خلال منتدى تمويل الشركات الصغيرة، وجائزة افضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمى من مؤسسه "The Digital Banker" في عام 2024، فضلا عن حصول البنك على الجائزة البلاتينية كأفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وهذا ويعمل البنك أيضا على تقديم خدمات غير مالية تحقيقا لأهداف الشمول المالي من خلال موظفين متخصصين ومعتمدين لتقديم تلك الخدمات، متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك تعمل ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة المؤسسات والشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة على بدء وممارسة الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتقدم تلك الخدمات مجانيا في إطار جهود البنك ودوره الفعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني وتقنين المشروعات وتقديم الدعم الكافي لتحقيق النجاح.