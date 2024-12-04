بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي -برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة- منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا لخوص مباراة أورلاندو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور المران واطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني قبل الانتقال للجوانب الخططية، وأجرى مارسيل كولر تقسيمة بالكرة بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات لبطولة إفريقيا بالفَوز على فريق استاد أبيدجان الإيفواري 4ـ2، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.