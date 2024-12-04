وزير الخارجية: إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا لتعزيز الاستثمار

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إننا نسعى للوصول إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية مع أوغندا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الآليات لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الحوض الجنوبي.

وأضاف عبدالعاطي في مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي هنري أوكيلو أوريبم، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والوصل بحجم التبادل التجاري لآفاق تليق بالعلاقات المتميزة بين البلدين ونحن بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا لتعزيز الاستثمار ولدفع العلاقات التجارية.

وتابع، أن أكثر من 25 شركة مصرية تعمل بأوغندا لدعم عملية التنمية والتحديث التي يقودها الرئيس الأوغندي ونشجع القطاع الخاص المصري على مزيد من التفاعل مع الشركات الأوغندية، وكذلك نشجع القطاع الخاص الأوغندي على التعاون مع مصر في مجالات مختلفة.