بسبب ترك العمل.. تحويل 5 أطباء للشئون القانونية في الفيوم

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور المفاجئ على 4 مستشفيات هي سنورس المركزي والتأمين الصحي والصدر والرمد لمتابعة سير العمل بها.

ورافقه خلال في هذه الجولة كلا من:

هالة أحمد مدير إدارة التمريض، ومتولي سعد مدير الشؤون الإدارية، والدكتورة نورهان محمد عضو إدارة الدعم الفني.

بدأ وكيل صحة الفيوم الجولة المفاجئة بالمرور على مستشفى سنورس المركزي حيث تفقد فيها الاستقبال والعيادات الخارجية ومركز عقر الكلب وعيادة تنظيم الأسرة والمطبخ ومخازن المستلزمات ومعمل تركيب الاسنان، ولاحظ بعض السلبيات وأمر مدير المستشفى الدكتور محمد سيد بإصلاحها.

كما كلف مدير الشؤون الادارية بفحص دفاتر الحضور والإنصراف وتحويل المتغيبين دون إذن للتحقيق بالمديرية.

وفاجأ العشماوي مستشفى التأمين الصحي بالفيوم بالزيارة وتحدث مع المرضى وتقدموا له بشكوى من كثرة الإجراءات وبطئها، حيث تفقد الاستقبال واستمع الى مشاكل المرضى.

كما استمع إلى احتياجات المستشفى فيما يتعلق بالتعاقدات مع مستشفى الفيوم العام في تركيبات الأسنان والأشعة، وذلك بحضور الدكتور ياسر فوزي، مدير فرع هيئة التامين الصحي بالفيوم.

ثم قام بالمرور المفاجئ على مستشفى الصدر وتفقد فيها العيادات الخارجية والمعمل و امر بمتابعة بعض الاصلاحات خلال 48 ساعة، كما وجه بالتخلص من الكهنة الموجودة في المستشفى خلال شهر.

كما كلف بالانتهاء من تركيب شبكة الغازات في الغرف وتركيب تندات إنتظار للمرضى والبدء في تركيب الغاز الطبيعي وتحريك الاثاث الزائد إلى اماكن اخرى، وطالب إدارة المستشفى بزيادة أعداد العاملين بالأمن وتنظيم المرضى، ووجه بنقل اسطوانات الأكسجين من الطرقات وإصلاح بعد السلبيات، كما أمر بفحص دفاتر الحضور والإنصراف وتحويل المتغيبين دون إذن للتحقيق بالمديرية، وتمت الزيارة في حضور دكتورة آلاء مصطفى مدير المستشفى.

وتوجه إلى مستشفى الرمد وتفقد فيها الاستقبال والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان وأمر باحالة الاطباء غير المتواجدين أثناء الزيارة ترك عمل وعددهم 5 رغم توقيعهم بالحضور في الدفتر إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية لتحديد الجزاء المناسب، كما كلف بفحص دفاتر الحضور والإنصراف وتحويل المتغيبين دون إذن بالتحقيق، وأمر بإصلاح كراسي الأسنان المعطلة.

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