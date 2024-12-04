استبعاد شوبير.. عودة وسام وإمام لقائمة الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واختتم النادي الأهلي مرانه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة اليوم، قبل أن يتوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى جنوب أفريقيا.

ويغيب عن قائمة الاهلي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بينما عاد وسام أبو علي واشرف داري وإمام عاشور.

ضمت قائمة الفريق كلا من

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي