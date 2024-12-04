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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة لفحص تظلمات المتقدمين لمشروع "سكن كريم"

وحدات سكن كريم
وحدات سكن كريم
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قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة من الجهات المختصة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية الخاصة بمشروع "سكن كريم"، والتي أجريت في المراكز السبعة المستهدفة بالمحافظة " طما، المراغة، المنشاة، جرجا، البلينا، ساقلتة، ودار السلام ".

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة كافة التظلمات، على أن تُعرض نتائج أعمالها على المحافظ خلال خمسة أيام من بدء عملها.

جدير بالذكر أن باب التظلمات سيُفتح أمام المواطنين خلال الفترة من غدا الخميس الموافق 5 ديسمبر وحتى يوم الاثنين القادم الموافق 9 ديسمبر الجاري.

وأشار المحافظ، إلى أن جميع الطلبات الفائزة بالقرعة قد خضعت للفحص من قبل الوحدات المحلية المعنية، دون تدخل من أي جهة، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية.

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