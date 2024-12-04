وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأوغندا تاريخية وممتدة في المجالات كلها

أعرب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن سعادته باستقبال وزير العلاقات الدولية الأوغندي، خلال زيارته الحالية إلى مصر، مرحبا به والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية إلى مصر، مشيرًا إلى أن مصر وأوغندا يربطهما معا رباط مقدس وهو نهر النيل وعلاقات تاريخية ممتدة بين الشعبين المصري والأوغندي في المجالات كافة.

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي جيجي أودونغو، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هناك علاقات وثيقة تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي وهناك توجيهات رئاسية بتعزيز العلاقات المتميزة بين مصر وأوغندا، موضحًا أنه تم الانتهاء من جولة المشاورات السياسية بين الجانب المصري والأوغندي حيث إن هناك زيارات متبادلة بين الدولتين على المستوى الوزاري بما يؤكد الحرص الشديد على الارتقاء بمستوى العلاقات بين المختلفة على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفيما يتعلق بالشأن الإفريقي ومنطقة حوض النيل، لافتا أنه ليس خفيًا على أحد أن الفترة الأخيرة شهدت دفعة في العلاقات بين البلدين وحالة من الزخم والتي جاءت بناء على توجيهات مباشرة من رئيسي البلدين.