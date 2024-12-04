الوزير يطالب مسئولى شركة نافيجو الإيطالية بضرورة البدء في تصنيع اليخوت

التقي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته لإيطاليا رئيس شركة نافيجو الإيطالية المتخصصة في انتاج اليخوت الفاخرة والتي تعمل في العديد من دول العالم اوضح مسئولو الشركة على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للتوسع في مجال انتاج اليخوت على مستوى العالم وخاصة في مصر التي تعتبر مقصدا سياحيا عالميا وتتميز بموقع فريد وبها كل عوامل الجذب الخاص بسياحة اليخوت.

وأضاف ان الشركة قد قامت بتنفيذ العديد من الدراسات الخاص بهذا المجال في عدد كبير من الموانىء المصرية ( شرم الشيخ – الغردقة – موانئ المنطقة اللاقتصادية لقناة السويس ..) حيث اكد الوزير على مسئولى الشركة بضروة البدء في تصنيع اليخوت في مصر خاصة مع توافر كافة العناصر الخاصة بتصنيعها في مصر والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لتوطين مختلف الصناعات في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.