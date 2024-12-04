وزير الخارجية: مصر ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن لأوغندا في مواجهة الإرهاب

قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن الأوضاع الإقليمية من بينها الكارثة الإنسانية التي تجري في قطاع غزة ودامت لأكثر من عام، كما تم التطرق إلى الأوضاع في البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل.

وأضاف "عبدالعاطي" في مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي جيجي أودونغو، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على استمرار الجهود المشتركة ومحاصرة وهزيمة الإرهاب.

وتابعت، أن مصر حريصة وملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن لدولة أوغندا الشقيقة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات، كما تتحرك مصر للقضاء على الجريمة المنظمة في القارة الإفريقية.