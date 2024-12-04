الصناعات الهندسية تبحث مع مقياس السعودية نفاذ المنتجات المصرية للمملكة

عقد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية اجتماعا مع المستشار المهندس عادل الغامدي رئيس مجلس إدارة شركة مقياس السعودية والمتخصصة في تأهيل المنتجات والشركات المصرية للتصدير للسوق السعودي و السوق الخليجي بهدف بحث نفاذ المنتجات المصرية للسوق السعودي.

وكشف محمد المهندس أن هذا الاجتماع يأتي تماشيا مع اهـد اف الدولة و مبادرة غرفة الصناعات الهندسية لتأهيل جيل جديد من المصدرين وذلك بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكي US AID.

وأوضح أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول مشترك بين غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات المصرية وشركة مقياس السعودية، وذلك لمساعدة صغار المصدرين ودعمهم فنيا وماليا خاصة للتصدير للسوق السعودي من خلال مساعداتهم في اعتماد المواصفات القياسية السعودية التي تضعها كشرط اساسي لنفاذ اي منتجات لاسواقها ومن خلال مقياس السعودية سيتم متابعة تطبيق المواصفات السعودية لدخول اي منتج لها ومنحها الموافقات اللازمة لذلك.

وعلى هامش هذا اللقاء تم تكريم غرفة الصناعات الهندسية ممثلة في رئيس الغرفة محمد المهندس وتم تسليمه درع خاص من مقياس السعودية و رئيسها المهندس عادل الغامدي.

يذكر أن السوق السعودي يستقبل منتجات الأجهزة المنزلية المصرية من الغسالة والثلاجة والبوتجاز وغيرها بشكل كبير نتيجة لجودة المنتج المصري واعتماد الموصفات القياسية السعودية من خلال التدريب والتأهيل للشركات من قبل مقياس السعودية.