ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الصناعات الهندسية تبحث مع مقياس السعودية نفاذ المنتجات المصرية للمملكة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية اجتماعا مع المستشار المهندس عادل الغامدي رئيس مجلس إدارة شركة مقياس السعودية والمتخصصة في تأهيل المنتجات والشركات المصرية للتصدير للسوق السعودي و السوق الخليجي بهدف بحث نفاذ المنتجات المصرية للسوق السعودي.

وكشف محمد المهندس أن هذا الاجتماع يأتي تماشيا مع اهـد اف الدولة و مبادرة غرفة الصناعات الهندسية لتأهيل جيل جديد من المصدرين وذلك بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكي US AID.

وأوضح أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول مشترك بين غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات المصرية وشركة مقياس السعودية، وذلك لمساعدة صغار المصدرين ودعمهم فنيا وماليا خاصة للتصدير للسوق السعودي من خلال مساعداتهم في اعتماد المواصفات القياسية السعودية التي تضعها كشرط اساسي لنفاذ اي منتجات لاسواقها ومن خلال مقياس السعودية سيتم متابعة تطبيق المواصفات السعودية لدخول اي منتج لها ومنحها الموافقات اللازمة لذلك.

وعلى هامش هذا اللقاء تم تكريم غرفة الصناعات الهندسية ممثلة في رئيس الغرفة محمد المهندس وتم تسليمه درع خاص من مقياس السعودية و رئيسها المهندس عادل الغامدي.

يذكر أن السوق السعودي يستقبل منتجات الأجهزة المنزلية المصرية من الغسالة والثلاجة والبوتجاز وغيرها بشكل كبير نتيجة لجودة المنتج المصري واعتماد الموصفات القياسية السعودية من خلال التدريب والتأهيل للشركات من قبل مقياس السعودية.

غرفة الصناعات الهندسية مقياس السعودية نفاذ المنتجات المصرية للمملكة محمد المهندس منتجات الأجهزة المنزلية المصرية