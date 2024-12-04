"دور وحدات تكافؤ الفرص في تحقيق تمكين المرأة" ندوة بالأعلى للثقافة

أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان "دور وحدات تكافؤ الفرص في تحقيق تمكين المرأة" وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة.

أدار الندوة الدكتورة حنان موسى، مقرر لجنة تكافؤ الفرص ورئيس الإدارة المركزية بهيئة قصور الثقافة والتي أشارت إلى دور المرأة المصرية فى تطوير وتنمية المجتمع وأهمية تمكين المرأة ودارت الندوة.

وبدأ محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة حديثه بآية من الكتاب الحكيم "وقولوا للناس حسنا" ثم تحدث عن المرأة قائلا هي الأم و الزوجة والابنة والأخت وبكل القدرات التي حباها بها الله إستطاعت أن تحدث التغيير فى المجتمع.

وتحدثت الدكتورة أميرة تواضروس رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة والتي أشارت إلى ضرورة نبذ العنف بجميع أشكاله بداية من العنف اللفظى والتمييز والعنف ضد النوع الاجتماعي، وإن التحرش لم يصبح القضية الشائعة ولكن التنمر أصبح هو القضية وإن هناك العديد من التشريعات والقوانين التى سنت للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشارت إلى العنف الرقمى الذي استخدم التقنيات الحديثة للإبتزاز وأشادت بدور جامعة القاهرة في إنشاء أول وحدة لمواجهة العنف فى العالم العربي وقارة إفريقيا سنة 2014 التي تتضمن فى عملها تدريب للطلبة خلال فترة الصيف للتوعية بنبذ ظاهرة العنف على جميع مستوياتها.

وتناولت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة في حديثها إلقاء الضوء على موضوع ظاهرة تكافؤ الفرص وهو مفهوم منبثق من العدالة أدى إلى المساواة له أبعاد وجذور فى أعماق المجتمعات حيث 59%من الأسر بالعالم تعولها إمرأة، بالإضافة إلى ذلك ألمحت إلى ظاهرة العنف الإقتصادى حيث رفض بعض الآباء في إعالة الأبناء كذلك ترفض بعض المجتمعات توريث الإناث.

وتناولت الدكتورة غادة رياض الأستاذ بجامعة القاهرة قضية تمكين المرأة إقتصاديا لجعل المرأة عنصر بشري منتج وذلك من خلال التعليم والتدريب والصحة ويوقر فرص فى سوق العمل وناقشت قضية العلاقة التبادلية بين التمكين والتنمية الشاملة حيث التنمية الشاملة هى التى تدمج كل فئات المجتمع.

وأكدت على دور مصر من خلال خطة الدولة 2030وكذا جهود الدولة التى لم تتوقف من خلال المنهجية التى وضعت للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2022بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وتشديد الرئيس المشير محمد عبد الفتاح السيسى على تكامل العمل بمحاوهما بألإضافة إلى دور المجلس القومي للمرأة حيث إنعكست جهود الدولة التنموية على إنخفاض نسبة البطالة للمرأة المصرية بالإيجاب.

وتحدث الدكتور أحمد السمرى المستشار التربوى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن موضوع العنف ضد المرأة وتناول الحديث أثر تربية النشىء سواء كانوا ذكورا أو إناثا على ثقافة المجتمع حيث يبنى الطفل تجاربه من خلاصة تجارب الأهل والأسرة والبيئة الإجتماعية المحيطة وأشار إلى العنف ضد المرأة المعاقة ومدى القسوة التى تعانيها من الإيذاء من بعض الأشخاص.

وأشار إلى أن التجربة العملية هي العنصر الفارق فلابد من الدمج والتغيير وقد تحدث عن فرقة "ضي " للذوى الهمم وهى فرقة تهتم بفنون الأداء والمسرح.

وتحدثت هويدا عيد المدير العام بالمكتب الفنى بدار الأوبرا المصرية عن كورال الأطفال لذوي الهمم بالإضافة إلى كورال دميتنا التابع إلى النور والأمل وأوصت بإنشاء وحدة لمواجهة العنف بالمدارس.