وزير الخارجية: اتصالات مستمرة مع أوغندا للارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين

قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه تم الانتهاء منذ دقائق من فاعليات الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وأوغندا.

وأضاف "عبدالعاطي" في مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، بما يؤكد الحرص الشديد والمشترك على تعميق أواصر الأخوة، والارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وتابع، أن المشاورات كانت فيما يتعلق بالشأن الأفريقي والقرن الأفريقي ومنطقة حوض النيل، فضلا عن التشاور إزاء العديد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.