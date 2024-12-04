ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: اتصالات مستمرة مع أوغندا للارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه تم الانتهاء منذ دقائق من فاعليات الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وأوغندا.

وأضاف "عبدالعاطي" في مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، بما يؤكد الحرص الشديد والمشترك على تعميق أواصر الأخوة، والارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وتابع، أن المشاورات كانت فيما يتعلق بالشأن الأفريقي والقرن الأفريقي ومنطقة حوض النيل، فضلا عن التشاور إزاء العديد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية مصر أوغندا السفير بدر عبدالعاطي القاهرة الاخبارية وزير العلاقات الدولية الأوغندي منطقة حوض النيل