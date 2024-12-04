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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة مرورية مفاجئة لوكيل أوقاف الفيوم على إدارة يوسف الصديق

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قام الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبصحبته الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية صباح اليوم الأربعاء، بالمرور المفاجئ على إدارة غرب الوادي بمركز يوسف الصديق؛لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.
وخلال اللقاء بالعاملين. 

أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.


كما أكد،أن القيادة الدعوية لابد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

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