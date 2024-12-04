بحوث الصحة الحيوانية ينظم لقاء علميا عن الصحة الواحدة

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ندوة علمية عن الصحة الواحدة لاحد من ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات AMR جاءت تلك الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وشارك نخبة من الخبراء والباحثين والمختصين في مجال الصحة الحيوانية والصحة العامة والقطاع الخاص لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال، وتبادل الخبرات والآراء حول سبل مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة على مستوى العالم.

وشاركت ايضا الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة وخبراء من الجامعات وهيئة الدواء المصرية وشركات القطاع الخاص و مربي الدواجن وشركات الادوية وشركات انتاج اللقاحات.

وأشارت " عيد" الى أهمية تعزيز الجهود لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر انتشار ظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والأدوية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم وتمثل تهديدا على صحة الانسان والحيوان والبيئة وتؤثر بالسلب على الأمن الغذائي والإقتصاد، حيث تقلل من فعالية العلاج بالمضادات الحيوية وتتسبب في ارتفاع معدلات الوفيات بين الإصابات وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بخلاف الخسائر الإقتصادية.

وعرضت "عيد" جهود المعهد والاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الميكروبات للمضادات الحيوية (AMR) من خلال البحوث العلمية وتقصي الوضع الراهن للظاهرة بالقطاعات والمنشآت الانتاجية بالثروة الحيوانية والداجنة والتوعية المجتمعية من خلال الندوات الارشادية والقوافل البيطرية والمقالات على المواقع الالكترونية واللقاءات الاعلامية.

كما اكد دكتور احمد سعد المنسق الاقليمي للصحة الواحدة بمنظمة الاغذية والزراعة للشرق الادنى وشمال افريقيا ان اللقاء في اطار التشاور المستمرالمتعدد القطاعات لتفعيل الخطة القومية في مصر واخذ الخطوات اللازمة لزيادة الوعي وتنسيق الجهود للوصول الى توصيات فعالة للحصول على الدعم السياسي الحكومي لتقليل الاثار السلبية لظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وافادت الدكتورة يارا خلف مسؤول مقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية أن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية هي قضية عالمية صعبة و تشكل تهديدا كبيرا للصحة والانظمة الصحية وان معالجة ومقاومة مضادات الحيوية امر بالغ الاهمية لتحقيق العديد من اهداف التنمية المستدامة.

واثمرت التوصيات مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، بما في ذلك تعزيز الرقابة على استخدام المضادات الحيوية في القطاعين الزراعي والطبي و تطوير بدائل آمنة وفعالة للمضادات الحيوية و الاستثمار في البحث العلمي والتطوير ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية الاستخدام الواعي للمضادات الحيوية

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