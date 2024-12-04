"الداخلية": ضبط قضية غسيل أموال جديدة في الاسكندرية بقيمة 60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، والتي قدرت قيمتها بـ 60 مليون جنيه.

وأوضحت مكافحة الاموال العامة انها اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.