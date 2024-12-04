غدا.. الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

تطلق وزارة الثقافة في السابعة مساء غد الخميس، بساحة أبو الحجاج الأقصري، فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وينظم المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويقام من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان ومخرجه.

ويشارك في المهرجان هذا العام مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد، كما يشهد عروضا فلكلورية تقدمها سبع فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

ويتضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا يجمع بين لاعبي التحطيب وشيوخ اللعبة والفرق الفنية التابعة للهيئة، بمصاحبة فرق المزمار البلدي وفرقة النيل، ومن اليوم التالي تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الثالثة عصرا، فيما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية في السادسة مساء.

ويشهد المهرجان تكريم عدد من الرموز الثقافية والفنية التي ساهمت في دعم المهرجان وتأسيسه سواء من داخل هيئة قصور الثقافة أو خارجها.

المهرجان يقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، ويُنفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وفرع ثقافة الأقصر، برئاسة حسين النوبي، ويستمر حتى الإثنين 9 ديسمبر.

والتحطيب لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، وقد تم تسجيل التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.